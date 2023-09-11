11 сентября, 11:13
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории России, беспилотник был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"11 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших нет.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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