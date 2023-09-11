11 сентября, 12:08
Военная операция на Украине

Расчет РСЗО "Град" казачьей бригады "Терек" поразил группу пехоты ВСУ возле Соледара

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Командир дивизиона РСЗО бригады с позывным Зенит рассказал, что поступили координаты цели с большим скоплением противника в одном из близлежащих населенных пунктов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бойцы добровольческой казачьей бригады "Терек" поразили скопление украинской пехоты на опорном пункте в районе Соледара ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом рассказали ТАСС в командном пункте бригады.

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"Пришли подтверждения с "птички" (с дрона - прим. ТАСС), "Град" отработал по пехоте, которая сосредоточилась в одном из населенных пунктов на соледарском направлении", - рассказал собеседник агентства.

Ранее корреспондент ТАСС вместе с расчетом орудия выдвинулся на позиции, с которых велся огонь.

Командир дивизиона РСЗО бригады с позывным Зенит рассказал, что поступили координаты цели с большим скоплением противника в одном из близлежащих населенных пунктов.

Орудие выпустило пять ракет, после чего расчет оперативно покинул позицию. Собеседник агентства отметил, что в идеале позицию нужно покидать за одну-две минуты, потому что после залпа противник оперативно начинает вести контрбатарейную борьбу и обстреливать позицию из артиллерии. Также большую опасность представляют дроны-камикадзе.

Основные задачи дивизиона: уничтожение скоплений вражеской пехоты на опорных пунктах и поддержка своей пехоты, когда украинские войска предпринимают попытки штурма. Расчеты "Градов" несут круглосуточное дежурство и ежедневно выезжают на отработку целей. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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