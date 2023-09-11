11 сентября, 13:00,
обновлено 11 сентября, 13:29
Военная операция на Украине

Участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию военной пенсии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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"Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и гражданам Российской Федерации, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы <…>, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет <…>, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты", - говорится в тексте указа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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