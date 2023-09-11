Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Пологам в Запорожской области

Погибших и пострадавших нет, сообщили в оперативных службах

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Российская система ПВО отразила нанесенный по городу Пологи в Запорожской области ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 13:17 мск киевский режим нанес ракетный удар по городу Пологи. Атаку отразила система ПВО ВС РФ. В результате отражения удара повреждены гараж и хозяйственные постройки частного домовладения. Возникшее возгорание локализовано, угрозы другим домам нет. Погибших и пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб.