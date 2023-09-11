Кадыров показал видео с украинским военнопленным, который попросил у Путина политубежище

Глава Чечни та отметил, что, по словам военнопленного, ВСУ несут большие потери

ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором военнопленный с Украины просит президента РФ Владимира Путина предоставить ему политическое убежище и не возвращать обратно на Украину.

"Взяли пленных на западной окраине Клещеевки бойцы спецназа "Ахмат" 4-й бригады 2-го армейского корпуса и 346-й бригады спецназначения. Обратите внимание, что бывший представитель ВСУ обращается к Верховному Главнокомандующему России Владимиру Путину и просит не отдавать его обратно, не обменивать и вообще предоставить ему политическое убежище. Говорит, что обманом и всякими ухищрениями посылает своих подчиненных украинское командование на передовую, где их молотят наши войска, а обратно на фронт не хочет", - написал Кадыров под видео с обращением пленного бойца ВСУ.

Глава Чечни отметил, что, по словам военнопленного, ВСУ несут большие потери.

"Только один его батальон потерял ориентировочно 70% личного состава. Речь идет про 426-й батальон 142-й бригады. Одним словом, посмотрите эти съемки. Много интересного и немало подтверждений известных нам фактов о бесчеловечном отношении украинского руководства к своим же бойцам", - добавил глава региона.