Шойгу предложил провести аудит ранее переданных регионам Дальнего Востока земель ведомства

По словам министра обороны России, за 10 лет Минобороны передало "гигантские объемы" земель

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести аудит земель ведомства, которые ранее были переданы властям регионов Дальнего Востока.

По его словам, за 10 лет Минобороны передало "гигантские объемы" земель. Он уточнил, что только в Приморье передано 28 тыс. га, это касается и других субъектов Дальнего Востока - Хабаровского края и Сахалина.

"Хотелось бы, чтобы, наверное, по линии Марата Шакирзяновича [Хуснуллина, вице-премьера РФ] был проведен определенный аудит того, что передано за эти десять лет, и что в результате этой передачи реализовано. <...> Хотелось бы посмотреть, все-таки, насколько эффективно используется все переданное в данном случае", - сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов с участием президента РФ Владимира Путина.

Он также уточнил, что в вопросе передачи земельных участков надо придерживаться механизма, который был в свое время определен президентом по другим субъектам РФ, - через АО "ДОМ.РФ".

15 сентября 2020 года пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что процесс передачи земель Минобороны в пользование региона для того, чтобы реализовать на них социально ориентированные проекты, активизировался в Приморье.