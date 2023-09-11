Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря

В Минобороны РФ сообщили, что продолжительность полета составила около пяти часов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около пяти часов", - сказали в ведомстве. По данным Минобороны РФ, экипажи Су-35С Воздушно-космических сил обеспечивали истребительное сопровождение.

Отмечается, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Тихого океана и Северной Атлантики.

В Минобороны подчеркнули, что во время всех полетов самолетов Воздушно-космических сил России строго соблюдаются международные правила использования воздушного пространства.