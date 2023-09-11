Самолеты и дроны коалиции США за сутки 10 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Летательные аппараты международной коалиции во главе с США за сутки 10 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул контр-адмирал.

Кроме того, по его информации, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел. В результате артиллерийских ударов по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб, ранено четыре сирийских военнослужащих.