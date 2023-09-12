В зоне СВО начали применять обеспечивающий преимущество над ВСУ ретранслятор "Облачко"

Исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков отметил, что Россия постоянно совершенствует свои устройства связи

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты разработали ретранслятор связи для беспилотных летательных аппаратов "Облачко", работающий на нестандартных частотах и обеспечивающий конкурентное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"В зоне спецоперации завершились испытания ретранслятора для БПЛА «Облачко» - это устройство, передающее сигнал. Посмотрели на дальность работы изделия, она больше 5 км. Точную цифру называть не будем, чтобы противник не понял, как далеко мы можем его достать. Сейчас можно с уверенностью сказать, что дальности работы устройства будет более чем достаточно для эффективной работы. При разработке ретранслятора мы ушли в другие частоты, что обеспечивает конкурентное преимущество перед противником", - подчеркнул Братеньков.

По его словам, ВСУ постоянно модернизируют свои средства радиоэлектронной борьбы. "А мы постоянно совершенствуем свои устройства связи. До появления устройств-ретрансляторов существовала проблема, поскольку аппаратура оператора излучает сигнал, и по этому сигналу противник осуществлял наводку. Сейчас аппаратура будет в одной стороне, оператор БПЛА - в другой. Это позволит увеличить преимущество российской стороны", - уточнил Братеньков.

По его словам, в ближайшей перспективе устройство будет модернизировано. "В качестве следующего шага мы сделаем ретранслятор «Облачко» мобильным: он будет висеть в воздухе, а оператор - находиться на земле в укрытии. Соответственно, это существенно повысит безопасность и выживаемость наших расчетов БПЛА. Потому что сейчас основная проблема заключается в том, что происходит достаточно серьезное количество убытия операторов по причине ранений. И, с одной стороны, нужно больше людей обучать, а с другой стороны - сохранять", - заявил специалист.

КБ "Спектр" базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что разработанная специалистами бюро роботизированная платформа "Ежик" для разведки направлена для применения в зону спецоперации.