Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что потери украинских военных составили около 40 человек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял около 40 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиацией отразили и сорвали шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского выступа, а также 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) в районе Серебрянского лесничества", - сказал Савчук.

По его данным, потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков, уничтожены боевая бронированная машина и пикап.

Кроме того, бомбардировочной авиацией российской группировки нанесено четыре удара по двум командно-наблюдательным пунктам, двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.

По словам Савчука, средствами противовоздушной обороны группировки сбиты два беспилотных летательных аппарата украинских войск.