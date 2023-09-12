МО РФ заявило о сдаче в плен на запорожском направлении бойцов ВСУ без единого выстрела

В ведомстве отметили, что украинские военные потеряли на ореховском направлении "десятки единиц техники западного производства и сотни военнослужащих"

ТАСС, 12 сентября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским подразделениям без единого выстрела на запорожском направлении, где у населенного пункта Работино продолжаются бои, а ВСУ несут значительные потери. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"На ореховском тактическом направлении запорожского фронта продолжаются безуспешные попытки атак ВСУ на позиции подразделений Вооруженных сил России. Украинские националисты потеряли на данном направлении уже десятки единиц техники западного производства и сотни украинских военнослужащих, идущих в попытках проведения очередных штурмов позиций российских войск. В одном из очередных наступлений были пленены военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен российским подразделениям без единого выстрела", - сказали в военном ведомстве.

Пленные отмечают, что отношение со стороны российских военных человечное. "Отношение было человечное, нормально приняли, покормили", - говорит пленный военнослужащий ВСУ Константин Пелепчук. Сергей Пелипчук с ним соглашается, рассказывает, что российские подразделения после сдачи в плен не только покормили, но и переодели. "Америка воюет с Россией. Мы как пушечное мясо", - отмечает Пелипчук.

Другой украинский пленный говорит, что здесь им оказали первую помощь. "Наложили бинты, дали таблетки. Готовились в Германии, обучали американцы, в основном оружию - как стрелять", - рассказывает Виталий Катульский.

"Нас было девять человек, один тяжелый. Их было два отделения, как они сказали, 20 человек. Один из них - старший - предложил сдаться, так нас взяли в плен, повели в свой блиндаж. Относились нормально. <...> Подумайте, есть ли смысл погибать из-за тех, кто сверху сидит, просто тыкают пальцами, зарабатывают миллиарды", - отметил пленный военнослужащий ВСУ Виталий Шутко.

В Минобороны РФ напомнили, что в районе населенного пункта Работино Запорожской области продолжаются бои, подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе, в поставленных западными странами вооружении и военной техники. Только за прошедшие сутки, по данным военного ведомства России, на запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работина, уничтожено до 145 украинских военнослужащих, два танка, три автомобиля и зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубицы М119 производства США, а также "Мста-Б" и Д-20.