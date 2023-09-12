МО РФ сообщило о поражении артиллеристами склада ВСУ на краснолиманском направлении

По данным Минобороны, ВС России также уничтожили бронетехнику, осуществляющую поддержку украинской пехоты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении с помощью самоходных артустановок "Мста-С". Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами БПЛА подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника", - сказали в военном ведомстве.

Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции. Артиллерийские расчеты "Мста-С" группировки "Центр" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинской армии, продолжают наносить удары по укрепрайонам и скоплениям живой силы ВСУ, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, добавили в МО РФ.

"Недавно был уничтожен танк в окопе. По разведданным выслали беспилотник в этот квадрат, обнаружил данный танк", - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Груша.

Другой российский военный с позывным Граф поделился, что ранее "была поражена американская система М777". "Отношение к боевой машине как к родной, потому что она нас хранит, бережет, своевременно спасает, поэтому отношение только бережное. Чувствуем ответственность, чтобы пехота прошла вовремя, чтобы расчистили им путь, поэтому работаем усердно", - отметил он.