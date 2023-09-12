В Херсонской области заявили об уничтожении ВС РФ украинской гаубицы "Мста-Б"

Представитель оперативных служб региона отметил, что также уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 12 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: место дислокации одного из подразделений ВСУ (потери: 15 военнослужащих ВСУ уничтожены; восемь получили ранения различной степени тяжести); гаубица "Мста-Б" с боекомплектом (потери: три военнослужащих ВСУ погибли, четыре получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне и на каховском направлении уничтожены 120-мм минометы, также уничтожена позиция ВСУ с пятью военнослужащими.