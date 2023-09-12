12 сентября, 08:34,
обновлено 12 сентября, 09:15
Восточный экономический форум

Путин: за последние 6-7 месяцев добровольно подписали военные контракты 270 тыс. человек

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, ежедневно 1-1,5 тыс. человек приходят подписывать контракты с ВС РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. За последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) РФ и добровольческих подразделениях подписали 270 тыс. человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Трансляция завершена

"Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тыс. человек мы призвали. Сейчас, за последние шесть-семь месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу в вооруженных силах, добровольческих подразделениях 270 тыс. человек", - сказал президент.

"Ежедневно 1-1,5 тыс. человек приходят подписать контракт", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможности новой волны мобилизации в РФ.

Путин сообщил, что россияне подписывают контракты с ВС сознательно, понимая, что будут в зоне боев. "Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте, - сказал президент. - Мужики наши, мужчины российские понимают, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжелые ранения, все равно на это идут сознательно и добровольно".

"Они защищают интересы родины", - добавил глава государства.

Путин заявил, что российские военные знают, что защищают своих людей. "Вот мы говорили о выборах. Они прошли везде, в том числе в Запорожской, Херсонской областях, Луганской, Донецкой республиках. В тяжелых условиях проходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков, - сказал Путин. - Там, когда обстрелы начинались, когда противник пытался обстреливать избирательные участки, люди уходили в подвалы, а когда обстрелы заканчивались, поднимались обратно и продолжали работать", - сказал он.

Путин также обратил внимание, что некоторые люди в этих условиях приходили и стояли в очередях, чтобы проголосовать. "Это говорит о том, что наши солдаты, ребята, герои, которые там воюют, знают, что им есть кого защитать. Мы защищаем нащих людей", - подчеркнул президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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