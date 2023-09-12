Путин: за последние 6-7 месяцев добровольно подписали военные контракты 270 тыс. человек

По словам президента, ежедневно 1-1,5 тыс. человек приходят подписывать контракты с ВС РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. За последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) РФ и добровольческих подразделениях подписали 270 тыс. человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тыс. человек мы призвали. Сейчас, за последние шесть-семь месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу в вооруженных силах, добровольческих подразделениях 270 тыс. человек", - сказал президент.

"Ежедневно 1-1,5 тыс. человек приходят подписать контракт", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможности новой волны мобилизации в РФ.

Путин сообщил, что россияне подписывают контракты с ВС сознательно, понимая, что будут в зоне боев. "Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте, - сказал президент. - Мужики наши, мужчины российские понимают, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжелые ранения, все равно на это идут сознательно и добровольно".

"Они защищают интересы родины", - добавил глава государства.

Путин заявил, что российские военные знают, что защищают своих людей. "Вот мы говорили о выборах. Они прошли везде, в том числе в Запорожской, Херсонской областях, Луганской, Донецкой республиках. В тяжелых условиях проходили. Я удивлен мужеству работников избирательных участков, - сказал Путин. - Там, когда обстрелы начинались, когда противник пытался обстреливать избирательные участки, люди уходили в подвалы, а когда обстрелы заканчивались, поднимались обратно и продолжали работать", - сказал он.

Путин также обратил внимание, что некоторые люди в этих условиях приходили и стояли в очередях, чтобы проголосовать. "Это говорит о том, что наши солдаты, ребята, герои, которые там воюют, знают, что им есть кого защитать. Мы защищаем нащих людей", - подчеркнул президент.