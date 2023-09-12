12 сентября, 10:59,
обновлено 12 сентября, 11:12
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта теробороны ВСУ в Сумской области

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, также в районе населенного пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" в течение суток поразила командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны в Сумской области и украинский склад боеприпасов в Черниговской области.

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Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Новенькое Сумской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 106-й бригады территориальной обороны, и в районе населенного пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны Украины", - заявили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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