Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Великой Новоселки

По данным ведомства, потери противника составили до 140 бойцов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки на южнодонецком направлении, потери противника составили до 140 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, на этом направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики, потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.