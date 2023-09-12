12 сентября, 11:02,
обновлено 12 сентября, 11:23
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении до 80 военных ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили до 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также артсистему М777 производства США на херсонском направлении.

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Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих и 5 автомобилей", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы была поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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