Минобороны РФ заявило об уничтожении до 80 военных ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили до 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также артсистему М777 производства США на херсонском направлении.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих и 5 автомобилей", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы была поражена артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.