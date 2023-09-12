ВС России за сутки поразили склады с боеприпасами двух украинских бригад

В Минобороны РФ сообщили, что поражены два склада 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки поразили склады с боеприпасами двух украинских бригад.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 114-й бригады территориальной обороны Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 143 районах.