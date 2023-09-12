ВС России за сутки поразили склады с боеприпасами двух украинских бригад

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки поразили склады с боеприпасами двух украинских бригад.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Поражены два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 114-й бригады территориальной обороны Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 143 районах.