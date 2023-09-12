12 сентября, 11:19
Военная операция на Украине

ВС России за сутки поразили склады с боеприпасами двух украинских бригад

© Минобороны России/ ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что поражены два склада 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки поразили склады с боеприпасами двух украинских бригад.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены два склада с боеприпасами 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и 114-й бригады территориальной обороны Украины", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражена живая сила и военная техника противника в 143 районах. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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