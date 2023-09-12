Самолеты ВКС РФ доставят белорусских зенитчиков в Бурятию на учения

В Минобороны республики отметили, что на учениях расчетам 1-го зенитного ракетного полка, 377-го гвардейского зенитного ракетного полка и 15-й зенитной ракетной бригады в условиях сложной помеховой обстановки предстоит в том числе уничтожить из ЗРК С-300 воздушные цели, имитирующие крылатые ракеты

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Белорусские зенитчики направляются на полигоне Телемба в Бурятии, где примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В настоящий момент на одном из [белорусских] военных аэродромов проходит загрузка техники, имущества и личного состава в военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны проинформировали о том, что на учениях расчетам 1-го зенитного ракетного полка, 377-го гвардейского зенитного ракетного полка и 15-й зенитной ракетной бригады в условиях сложной помеховой обстановки предстоит в том числе уничтожить из ЗРК С-300 воздушные цели, имитирующие крылатые ракеты.