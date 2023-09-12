12 сентября, 16:06

Экипажи истребителей Северного флота отработают воздушную разведку

Экипажи самолетов МиГ-31 отработают действия по перехвату и уничтожению воздушных целей на малых и больших высотах при прикрытии войск и объектов флота

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Авиаторы армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению задач летных тактических учений, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе проведения учения экипажи истребителей Су-24 выполнят задачи воздушной разведки. Во время полета основной целью экипажа является выявление замаскированных пунктов управления и мест сосредоточения живой силы условного противника", - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов МиГ-31 отработают действия по перехвату и уничтожению воздушных целей на малых и больших высотах при прикрытии войск и объектов флота.

В учениях примут участие более 10 экипажей, среди которых будут летчики из числа молодого пополнения. Они отработают задачи по боевому применению и слаженность действий в воздушном пространстве Заполярья. Учения будет проходить в небе над отдельными районами Кольского полуострова, а также на авиационном полигоне Лумбовский в Мурманской области и продлятся до конца недели, добавили в пресс-службе флота. 

Теги:
РоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация