Экипажи истребителей Северного флота отработают воздушную разведку

Экипажи самолетов МиГ-31 отработают действия по перехвату и уничтожению воздушных целей на малых и больших высотах при прикрытии войск и объектов флота

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Авиаторы армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к выполнению задач летных тактических учений, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе проведения учения экипажи истребителей Су-24 выполнят задачи воздушной разведки. Во время полета основной целью экипажа является выявление замаскированных пунктов управления и мест сосредоточения живой силы условного противника", - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов МиГ-31 отработают действия по перехвату и уничтожению воздушных целей на малых и больших высотах при прикрытии войск и объектов флота.

В учениях примут участие более 10 экипажей, среди которых будут летчики из числа молодого пополнения. Они отработают задачи по боевому применению и слаженность действий в воздушном пространстве Заполярья. Учения будет проходить в небе над отдельными районами Кольского полуострова, а также на авиационном полигоне Лумбовский в Мурманской области и продлятся до конца недели, добавили в пресс-службе флота.