Самолеты "коалиции" 13 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, в течение суток зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными полетами беспилотников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, за сутки 13 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - отметил Кулить.

По словам замруководителя центра, авиация коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии. Так, в течение суток было зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными полетами беспилотников.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул Кулить.