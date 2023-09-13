Российские миротворцы обеспечили доставку помощи для жителей Нагорного Карабаха

В состав гуманитарной помощи вошли продукты и товары первой необходимости, сообщили в Минобороны

ТАСС, 13 сентября. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасную доставку и выдачу гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Гуманитарный груз от общероссийской общественной организации Российский красный крест накануне прибыл в зону ответственности российских миротворцев. После согласования вопросов между сторонами и проверки необходимых документов гуманитарный конвой в сопровождении подразделений военной полиции российского миротворческого контингента прибыл в Степанакерт", - сказали в военном ведомстве.

В состав гуманитарной помощи вошли продуктовые, вещевые, гигиенические и детские наборы, а также товары первой необходимости. В каждом продуктовом наборе более 11 кг продуктов: подсолнечное масло, сахар, мука, крупы, макароны и тушенное мясо. Детские наборы состоят из киселя, витаминов, детской присыпки и питания, зубной щетки, рыбьего жира. Постельное белье, одеяла и подушки были переданы в медицинские организации Нагорного Карабаха.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении с 00:00 мск 10 ноября 2020 года. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент РФ.