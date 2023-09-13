ВСУ за два дня потеряли несколько десятков человек в боях под Опытным

Как сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, украинские войска пытаются атаковать штурмовыми группами при огневой поддержке с дальних подступов, но их попытки пресекаются ответным огнем российской артиллерии

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два дня боев в районе поселка Опытного Донецкой Народной Республики (ДНР) составили несколько десятков человек. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

"Украинские подразделения не оставляют безуспешных попыток прорвать оборону в районе Опытного. Счет безвозвратных потерь их [ВСУ] пехоты за последние два дня идет на десятки - несколько десятков человек", - сказал Гагин.

По словам советника, ВСУ пытаются атаковать штурмовыми группами при огневой поддержке с дальних подступов. При этом их попытки пресекаются ответным огнем российской артиллерии. Гагин подчеркнул, что обстановка в районе населенного пункта сложная, но контролируемая.

О больших потерях ВСУ в районе данного поселка ранее сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, украинские штурмовые подразделения несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в населенном пункте не могут.

11 сентября советник врио главы ДНР сообщил ТАСС, что ВСУ нарастили группировку войск под Авдеевкой для атак на донецком направлении. По данным Минобороны РФ, населенный пункт остается под контролем российских войск.