Российские военные поразили четыре пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

На южнодонецком направлении огонь артиллерии ликвидировал живую силу противника, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки российских войск "Восток" в ходе спецоперации поразили четыре пункта временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке. И 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной, в том числе склад боеприпасов", - сказал начальник пресс-центра группировки.

По его словам, на южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении Новомайорского. Кроме того, ударный БПЛА уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, огонь артиллерии поразил живую силу противника.

Начальник пресс-центра также сообщил, что штурмовые подразделения группировки "Восток" в ходе наступательных действий в районе Старомайорского ликвидировали группу пехоты ВСУ, а барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинскую боевую бронированную машину в районе Новомайорского. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили минометные расчеты севернее Новомайорского и в районе Угледара. Бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Пречистовки, Великих Новоселок и Малиновки.

Чехов отметил, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач. Так, командир отделения мотострелковой бригады группировки сержант Павел Органистов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе одного из боев личный состав штурмовой группы под командованием сержанта Органистова, несмотря на постоянное огневое воздействие артиллерии украинских войск, сумел поразить несколько единиц вражеской техники и ликвидировать свыше десятка националистов. При этом лично Органистов огнем из штатного вооружения уничтожил пулеметный расчет ВСУ.