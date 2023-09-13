В Минобороны РФ указали на эффективность комплекса РЭБ "Красуха-С4" в зоне СВО

Этот комплекс позволяет обнаружить все виды воздушных целей, включая те, что двигаются на предельной малой высоте

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" в ходе применения в зоне специальной военной операции (СВО) доказывает свою эффективность, рассказал начальник станции помех с позывным Шмель.

"Принцип действия заключается в том, что самолеты или баллистические ракеты [противника], которые идут вне зоны обнаружения радаров ПВО, мы воздействуем программно-аппаратными средствами своего комплекса на их бортовую радиолокационную станцию (РЛС), вынуждая их подняться выше уже в зону огневого контакта наших ПВО, которые их достаточно успешно сбивают. На протяжении всей специальной военной операции наш комплекс доказывает свою эффективность. <…> Наш коллектив, экипаж со своей боевой задачей справляется достаточно успешно", - сказал он в видео Минобороны России, которое есть в распоряжении ТАСС.

Также специалисты РЭБ группировки "Центр" продемонстрировали сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, провели подавление бортовой РЛС украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Как отмечают военные, тактико-технические характеристики комплекса "Красуха-С4" позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте. Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск.

Впервые кадры применения новейшего комплекса РЭБ "Красуха-С4" в ходе СВО были показаны в июне 2022 года.

Ранее МО РФ уже показывало кадры работы расчетов комплексов РЭБ на Украине. В частности, на видео демонстрировались комплексы радиоэлектронного подавления "Красуха-4", "Мурманск" и "Москва". Также отмечалось, что они прикрывают группировки войск от ракетно-авиационных ударов противника, в том числе подавляют работу турецких беспилотных комплексов Bayraktar.

"Красуха-С4"

Основное назначение комплекса "Красуха-С4" - прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных объектов от воздушной радиолокационной разведки и высокоточных средств поражения. Комплекс предназначен для борьбы со всеми РЛС, используемыми на самолетах различных типов, а также в беспилотной авиации.

Возможности комплекса позволяют организовывать радиопомехи в широком диапазоне частот, без ограничения по азимуту и углу места. Комплекс может работать практически по любым воздушным целям одинаково эффективно. При этом ни скорость, ни высота воздушного судна противника на работу "Красухи" не влияют. Радиус действия одного комплекса, состоящего из двух машин, превышает 300 км. Колесной базой "Красухи" служит четырехосный "Камаз" - вездеход, так что работать мобильный комплекс может в любой местности, при температурах от минус до плюс 50 градусов. Комплексы не имеют аналогов в мире и являются ключевыми элементами перспективной системы РЭБ со средствами воздушного нападения.