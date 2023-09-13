13 сентября, 07:05
Военная операция на Украине

В Херсонской области уничтожили украинскую гаубицу Д-30 и позицию ВСУ

По словам представителя оперативных служб региона, в островной зоне уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним

ГЕНИЧЕСК, 13 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицу Д-30 и позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом (потери: четыре военнослужащих ВСУ погибли, два получили ранения различной степени тяжести), позиция одного из подразделений ВСУ (потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены; шесть получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним, на каховском направлении - пункт дислокации ВСУ и три автомобиля. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация