В Херсонской области уничтожили украинскую гаубицу Д-30 и позицию ВСУ

По словам представителя оперативных служб региона, в островной зоне уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним

ГЕНИЧЕСК, 13 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки гаубицу Д-30 и позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом (потери: четыре военнослужащих ВСУ погибли, два получили ранения различной степени тяжести), позиция одного из подразделений ВСУ (потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены; шесть получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожены два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним, на каховском направлении - пункт дислокации ВСУ и три автомобиля.