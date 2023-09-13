Расчет гаубицы "Гиацинт" бригады "Терек" поразил склад с боеприпасами ВСУ под Соледаром

Командир батареи сообщил, что склад достаточно удален от линии боевого соприкосновения, поэтому приняли решение использовать работающие на дистанции до 30 км дальнобойные "Гиацинты"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" добровольческой казачьей бригады "Терек" поразил склад с боеприпасами украинской армии в районе Соледара ДНР. Об этом рассказали ТАСС в командном пункте бригады.

"Были получены координаты склада с БК (боекомплект - прим. ТАСС), по нему отработал "Гиацинт", склад уничтожен", - рассказал собеседник агентства.

Командир батареи "Гиацинтов" с позывным Егерь рассказал ТАСС, что на складе находились боеприпасы для артиллерии и что он достаточно удален от линии боевого соприкосновения, поэтому было принято решение использовать дальнобойные "Гиацинты", работающие на дистанции до 30 км.