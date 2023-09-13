13 сентября, 10:32,
обновлено 13 сентября, 11:09
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в СВО

Министр обороны РФ отметил, что российские вооруженные силы продолжают "выбивать" технику противника и его личный состав, это сейчас является главной задачей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. У России нет других вариантов, кроме как победить в СВО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"У нас нет других вариантов", - ответил он на вопрос ведущего телеканала "Россия-1", победит ли РФ.

Шойгу отметил, что российские вооруженные силы продолжают "выбивать" технику противника и его личный состав, это сейчас является главной задачей.

"Войска занимаются тем, что держат активную обороны на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно. Надежно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять", - подчеркнул министр обороны России в эфире программы "60 минут". 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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