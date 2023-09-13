13 сентября, 11:03
Военная операция на Украине

Поврежденные из-за атаки Киева на завод в Севастополе корабли ВМФ продолжат боевую службу

Согласно заявлению Минобороны России, они будут полностью восстановлены

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Два корабля ВМФ, поврежденные из-за атаки Киева на судоремонтный завод в Севастополе, будут полностью восстановлены, продолжат боевую службу в составе своих флотов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", - сказали в военном ведомстве. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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