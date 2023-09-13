МО РФ заявило об уничтожении до 85 украинских военных на купянском направлении за сутки

Также уничтожен склад боеприпасов теробороны в Харьковской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" уничтожила склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны в районе Глубокого в Харьковской области. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Глубокое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что на купянском направлении авиация и артиллерия группировки "Запад" поразила живую силу и технику ВСУ в районе населенных пунктов Новоселовское в Луганской Народной Республике, Ольшана и Котляровка в Харьковской области. "Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера, 2 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", артиллерийская система М777 и гаубица М109 Paladin производства США", - добавили в министерстве.