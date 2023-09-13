МО РФ сообщило об отражении на донецком направлении восьми атак ВСУ

Они отражены в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Первомайского

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки на донецком направлении отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Первомайского. Как сообщили в Минобороны России, потери противника составили до 140 военнослужащих.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреева, Первомайское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 4 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, добавили в МО РФ.