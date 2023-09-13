Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Они составили до 65 военнослужащих

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана террористической организацией, запрещена в РФ - прим. ТАСС) восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины", - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.