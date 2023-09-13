МО РФ заявило об отражении двух атак штурмовых групп морпехов ВСУ в ДНР и на Запорожье

Потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 235 военных

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 235 военных и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области", - отметили там.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки на этом направлении противник потерял до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы.