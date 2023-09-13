13 сентября, 11:39
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении живой силы ВСУ в 129 районах

Также ликвидированы две радиолокационные станции противника в Запорожской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили живую силу украинских вооруженных сил (ВСУ) в 129 районах, а также две радиолокационные станции (РЛС) противника в Запорожской и Днепропетровской областях.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах", - указывается в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация