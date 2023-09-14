Минобороны РФ показало кадры уничтожения пункта управления и бронетехники ВСУ

В ведомстве сообщили, что в задачи экипажей вертолетов армейской авиации входит сопровождение воинских колонн, доставка десанта, военных грузов, авиационная поддержка подразделений

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипажи многоцелевых ударных вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) уничтожили пункт управления, танки и другую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство распространило видеокадры боевой работы экипажей. "В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ. Вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Задача выполнена. Ракеты попали точно в цель", - говорится в сообщении.

Также в задачи экипажей вертолетов армейской авиации входит сопровождение воинских колонн, доставка десанта, военных грузов, авиационная поддержка подразделений. "Все полеты проходят на предельно малой высоте. Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену. Пока одни экипажи только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету", - отметили в Минобороны России.

Зачастую экипажи совершают по четыре-пять боевых вылетов за смену. "Основной ударной силой группы выступают вертолеты Ка-52 "Аллигатор" или Ми-28 "Ночной охотник". Вторым эшелоном идут вертолеты Ми-35. Они также поражают неуправляемыми авиационными ракетами заданные цели, но кроме этого организуют прикрытие основной ударной машины", - подчеркнули в военном ведомстве.