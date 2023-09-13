13 сентября, 13:49,
обновлено 13 сентября, 13:56
Военная операция на Украине

Участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсий с ноября

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова сообщила, что указ президента позволит ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Военные пенсионеры, участвующие в специальной военной операции (СВО), получат полную компенсацию пенсий с ноября 2023 года и далее ежемесячно. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

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"Компенсация будет выплачена в стопроцентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно", - сказала Шевцова.

По ее словам, указ президента РФ от 11 сентября, устанавливающий выплату мобилизованным или заключившим контракт для участия в специальной военной операции военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии, позволит ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.

Замглавы военного ведомства пояснила, что выплата компенсации коснется всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала специальной военной операции или были призваны в рамках частичной мобилизации.

В новость внесена правка (17:08 мск) - передается с изменением информации в заголовке и лиде. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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