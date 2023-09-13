МО РФ сообщило об уничтожении авиацией ЧФ трех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

В ведомстве ранее заявили, что в ночь на 13 сентября Вооруженные силы Украины ударили 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны России.

"13 сентября текущего года в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - заявили в ведомстве.

Ранее в МО РФ заявили, что в ночь на 13 сентября ВСУ ударили 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе, 7 из них были перехвачены средствами ПВО. Кроме того, ВСУ нанесли удар 3 безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Все катера были уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находились на ремонте. В военном ведомстве позднее уточнили, что корабли будут полностью восстановлены.