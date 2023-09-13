13 сентября, 17:07
Военная операция на Украине

Белгородским участникам теробороны при ранении оказывается такая же помощь, как и военным

Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что региональные власти вместе с правительством РФ и администрацией президента разрабатывают дополнительный объем помощи добровольцам

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Членам территориальной самообороны в Белгородской области в случае ранения оказывается такая же помощь, как и военнослужащим. Также разрабатываются дополнительные меры поддержки добровольцам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

"В случае ранения и гибели со стороны региона обеспечиваются такие же формы поддержки, как и военнослужащим", - сказал Гладков.

Он добавил, что региональные власти вместе с правительством РФ и администрацией президента разрабатывают дополнительный объем помощи добровольцам территориальной самообороны Белгородской области. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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