Пленный боец ВСУ сообщил о высоких потерях от мин при попытке атак под Донецком

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты (ОбрМП) Виталий Дитюк рассказал, что его командование отправляло бойцов по минному полю на штурм поселка Опытное под Донецком невзирая на высокие потери.

"Вечером нас привезли, а на утро поступил приказ идти в наступление на Опытное. Нас выдвинулось три группы по 20 человек, я был в составе одной из групп. Нас погнали вдоль посадки, она оказалась неразминированной, нас погнали по минному полю, где мы начали подрываться", - рассказал Дитюк в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что только в его группе на минах подорвались порядка десяти человек, остальные попали под шквальный огонь российской артиллерии. Часть из них погибла на месте, еще часть штурмовиков получили ранения различной степени тяжести. Сам Дитюк был контужен. "Я когда очнулся, вокруг меня уже были российские солдаты", - добавил пленный.

Ранее о больших потерях ВСУ в районе данного поселка ранее сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, украинские штурмовые подразделения несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в населенном пункте не могут. По данным Минобороны РФ, населенный пункт остается под контролем российских войск.