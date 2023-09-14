Т-90М "Прорыв" на краснолиманском направлении нанес огневое поражение по опорникам ВСУ

В Минобороны отметили, что танкисты, используя рельеф местности и участки лесного массива, ведут прицельный огонь на дальность более 5 км

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки "Центр" нанесли огневое поражение по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" одного из танковых подразделений Центрального военного округа нанесли огневое поражение по опорным пунктам и живой силе противника на краснолиманском направлении. В ходе выполнения боевых задач воины-танкисты группировки "Центр" выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Постоянно меняя позицию стрельбы, становятся неуязвимыми для возможного ответного огневого воздействия", - сказали в военном ведомстве.

Танкисты взаимодействуют в круглосуточном режиме с подразделениями разведки и операторами расчетов беспилотных летательных аппаратов для более точного поражения целей с наименьшим расходом боеприпасов. Они наносят огонь по противнику выстрелами из 125-мм орудий, применяют как осколочно-фугасные, бронебойные, так и кумулятивные снаряды.

"Машина новая, 2023 года. Все идеально: элементарные запуски, управление у нее гораздо лучше, по двигателю мощнее, кондиционер есть в машине. <…> Вся приборная панель на экране отображается. Наша техника гораздо лучше, надежнее, в любом климате ездит, нам ни грязь, ни снег, ни жара не страшны. Главное, запоминать дорогу, чувствовать габариты машины", - говорит механик-водитель танка с позывным Тавда.

Как добавили в Минобороны, танкисты, используя рельеф местности и участки лесного массива, ведут прицельный огонь на дальность более 5 км. Этот способ позволяет скрыть боевую машину от противника и вести прицельную стрельбу по баллистической траектории. Такие меры обеспечивают высокую точность огня в сочетании с низким уровнем опасности для экипажей.

Танк Т-90М "Прорыв" разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод"). Он оснащен 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".