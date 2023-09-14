Арктическая группировка Северного флота прибыла к архипелагу Новосибирские острова

За время похода корабли и суда прошли более 6 500 морских миль

МУРМАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых. Корабли и суда обеспечения корабельной группировки заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный и приступили к плановому пополнению запасов, сообщила пресс-служба флота.

"На переходе морем Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский" провели ряд учений по охране и обороне отряда кораблей и судов, находящихся на переходе морем. В ходе учений отрабатывались действия боевых расчетов ракетно-артиллерийской боевой части, комплексов противолодочного вооружения, а также личного состава антитеррористических подразделений", - говорится в сообщении.

Во время учений были выполнены практические боевые упражнения из различных систем корабельного вооружения и стрелкового оружия. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 6 500 морских миль.

Очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В ходе похода североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне. Ряд учебно-боевых мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа и Новая Земля. В ближайшее время подобные учения будут проведены в отдельных районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.