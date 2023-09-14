Новейший корвет "Резкий" вошел в состав Тихоокеанского флота

Построенный на Амурском судостроительном заводе корабль включили в боевой состав

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав Военно-морского флота России новейшего корвета "Резкий" проекта 20380, построенного на Амурском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), состоялась во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Сегодня знаменательный праздник для всего военно-морского флота и, конечно же, для Тихоокеанского флота - мы принимаем четвертый корпус, построенный на Амурском судостроительном заводе - <…> это корвет "Резкий". Это знаменательное для Тихоокеанского флота имя - эсминец "Резкий" в 1942 году был принят в состав Тихоокеанского флота и защищал дальневосточные рубежи нашей родины долгие годы, внеся свою лепту в историю Тихоокеанского флота. И сегодня, в этот день мы принимаем новейший корвет, это действительно сплав мысли, боевого могущества, баланс сил", - сказал на церемонии Евменов.

Он добавил, что корабли этой серии уже показали свою боевую мощь, и поблагодарил корабелов. "Я уверен, что корвет и экипаж будут с честью нести гордое имя - "Резкий", гордое имя тихоокеанцев, подтвердят и приумножат все те боевые традиции, которыми славится Тихоокеанский флот и Военно-морской флот России", - добавил адмирал.

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил важность события для 36-й дивизии надводных кораблей. "Я уверен, что Тихоокеанский флот также будет высоко нести свое знамя по охране восточных рубежей, как он нес его, находясь в течение 6 лет среди всех флотов Российской Федерации", - сказал губернатор.

Душа и сила

Начальник бюро распределительной сети, член сдаточной команды Ксения Завгороднева сообщила журналистам, что почетное звание "невеста корабля" получила, приняв участие в конкурсе. "Говорят, что у корабля есть сердце - это мотор. Но также у корабля есть душа, и это невеста корабля. Невестой корабля я стала на основании конкурса. У нас на предприятии проводился конкурс, в котором выбирали достойную девушку, для того, чтобы разбить бутылку о борт корабля, вывезти из цеха и поприсутствовать на поднятии флага", - сказала Завгороднева, добавив, что корабль, как и положено, получился современным и многоцелевым.

Евменов отметил, что у корветов небольшое водоизмещение, но очень большая огневая мощь. "Вооруженный ракетным комплексом большой дальности, он представляет из себя достаточно грозную силу. Корветы данного проекта уже несли службу не только в ближней морской зоне, но и несли боевую службу в дальнеокеанской зоне. <…> Очень они нужны флоту, промышленность готовится спустить на воду еще порядка четырех корветов", - сообщил адмирал журналистам.

О корвете

"Резкий" - четвертый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Он был заложен в Комсомольске-на-Амуре 1 июля 2016 года. В 2021 году корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

На вооружении корвета состоят противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-миллиметровая артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.