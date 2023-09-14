Пленный боец ВСУ назвал попытки штурма поселка Опытное дорогой в один конец

Как заявил Александр Ольховик, подойти к населенному пункту сложно из-за плотного огня артиллерии и минных заграждений

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Александр Ольховик рассказал в беседе с ТАСС о больших потерях ВСУ при попытках штурма поселка Опытное под Донецком. По его словам, для многих украинских военнослужащих эти атаки - "дорога в один конец".

"Туда [в Опытное] роты отправляют одну за другой, люди гибнут десятками, ежедневно. Мы как расходный материал, который ежедневно отправляют на гибель. Для большинства тех, кто идет на штурм Опытного, - это дорога в один конец", - сказал Ольховик.

Он добавил, что подойти к населенному пункту сложно из-за плотного огня артиллерии и минных заграждений. "Нас накрывают всем чем только можно. Путь к Опытному усеян телами и останками наших ребят", - добавил Ольховик.

Стрелок попал в плен несколько дней назад, спустя два дня после переброски бригады под Авдеевку.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ потеряли около 100 морских пехотинцев при попытке штурма Опытного. О больших потерях ВСУ в районе данного поселка ранее также сообщили в Министерстве обороны РФ.