Российский Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Боровой

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что общие потери противника составили более двух взводов живой силы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Боровая. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации 44-й механизированной бригады в районе Боровой", - сказал Зыбинский, видео с которым опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Он добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 23 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й, 44-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады противника в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоегоровки.

Кроме того, уничтожены французская 155-миллиметровая гаубица TRF1, две буксируемые гаубицы М777, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya турецкого производства, а также два минометных расчета. "Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, девять беспилотных летательных аппаратов", - добавил начальник пресс-центра группировки.