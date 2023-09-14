ВС РФ на южнодонецком направлении отразили несколько атак

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил, что часть бойцов ВСУ сдались в плен

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили атаки противника на южнодонецком направлении, более половины наступавшей силы уничтожено, часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены несколько атак групп пехоты противника в районах Новомайорского и Новодонецкого. Ударным БПЛА поражена БМП, более половины наступавшей живой силы уничтожено, часть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.