14 сентября, 11:18
Военная операция на Украине

ВС РФ на южнодонецком направлении отразили несколько атак

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщил, что часть бойцов ВСУ сдались в плен

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские военные отразили атаки противника на южнодонецком направлении, более половины наступавшей силы уничтожено, часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражены несколько атак групп пехоты противника в районах Новомайорского и Новодонецкого. Ударным БПЛА поражена БМП, более половины наступавшей живой силы уничтожено, часть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация