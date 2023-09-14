14 сентября, 11:19,
обновлено 14 сентября, 11:21
Военная операция на Украине

Войска РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Никольского

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что уничтожена станция РЭБ ВСУ в районе совхоза Октябрь

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские войска сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Старомайорское, а также севернее Никольского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Артиллерийским огнем сорваны попытки ротации подразделений ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского. Автомобильная техника и живая сила уничтожены. Уничтожена станция РЭБ ВСУ в районе совхоза Октябрь", - сообщил он на видео, опубликованном в четверг в Telegram-канале Минобороны России. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация