Войска РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Старомайорского и Никольского

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что уничтожена станция РЭБ ВСУ в районе совхоза Октябрь

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские войска сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Старомайорское, а также севернее Никольского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов.

"Артиллерийским огнем сорваны попытки ротации подразделений ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского. Автомобильная техника и живая сила уничтожены. Уничтожена станция РЭБ ВСУ в районе совхоза Октябрь", - сообщил он на видео, опубликованном в четверг в Telegram-канале Минобороны России.