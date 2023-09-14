14 сентября, 11:32,
обновлено 14 сентября, 11:39
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 140 человек

© Минобороны России/ ТАСС

Также ликвидированы танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 140 военных и танк.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - отметили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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