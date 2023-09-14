МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 140 человек

Также ликвидированы танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на южнодонецком направлении до 140 военных и танк.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - отметили там.