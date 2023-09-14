МО РФ заявило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ уничтожены в Харьковской области

Потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 военных

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" уничтожила склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Берестового и Тихого в Харьковской области. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Берестовое и Тихое Харьковской области уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что за сутки подразделения, авиация и артиллерия группировки "Запад" на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области. "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 130 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - добавили в министерстве.