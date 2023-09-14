14 сентября, 11:35,
обновлено 14 сентября, 11:45
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении в ДНР двух пунктов управления 100-й бригады теробороны ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки поразили в Донецкой Народной Республике (ДНР) два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины. Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

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"В районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины. В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным МО РФ, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка в ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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