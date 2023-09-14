14 сентября, 11:42
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

Уничтожено до 55 украинских военнослужащих

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожено до 55 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что живой силе и технике противника нанесено комплексное огневое поражение в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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