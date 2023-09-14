Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Уничтожено до 55 украинских военнослужащих

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожено до 55 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что живой силе и технике противника нанесено комплексное огневое поражение в районах населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.